Коломойский: Будем ждать смуту в России, и тогда захватим Крым

28.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна готовиться к смуте в России во время смены власти, тогда у Киева появится окно для захвата и возвращения Крыма под свой контроль.

Об этом в интервью изданию «Цензор» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам миллиардера, вопрос Крыма и Донбасса для Украины будет решаться отдельно. Донецк и Луганск уже в обозримом будущем может быть возвращен под контроль Киева в обмен на отмену части антироссийских санкций, считает Коломойский.

«Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля, когда они сбили «Боинг», были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция.

Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму…

Если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит», – заявил Коломойский.

Ранее российский политолог Алексей Чеснаков заявлял, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак предлагал вернуть Донбасс под контроль Киева ради отмены санкций против России.

«Когда утверждают, что Запад в случае сдачи Донбасса сразу снимет «донбасские» санкции, секторальные, самые тяжелые, а останутся только «крымские», персональные, неважные, это же так наивно. Кто вам сказал? Где написана эта гарантия? Что вы несете? Что это за горбачевщина? Мало вас обманывали? Еще хотите?» – отметил Чеснаков.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в свою очередь заявлял, что возвращение Донбасса под контроль Киева грозит территориальными претензиями к самой России.

«Вслед за его передачей под власть Киева Западом и украинским руководством жестко будет поднят вопрос о передаче Крыма, а может быть, и не только», – считает экс-командир ополченцев.