19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Нидерланды, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Транспорт, Украина
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В Киеве собираются официально признать ЛДНР «террористами» – чтобы не выполнять «Минск»

Новости УкраиныКиевская власть должна обвинить ЛДНР в причастности к крушению малазийского Боинга рейса МН 17...

Киевская власть должна обвинить ЛДНР в причастности к крушению малазийского Боинга рейса МН 17 и официально объявить молодые республики террористическими, чтобы окончательно сделать невозможным выполнение Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что мы не использовали этот террористический акт (крушение малазийского Боинга МН-17 в Донбассе – прим.), а он однозначно террористический, для того, чтобы правительства незаконных республик ЛНР и ДНР признать террористическими.

Надо было давно принять закон, чтобы не дать возможности реализовывать формулы Штайнмайера, Минские соглашения и проводить переговоры с боевиками.

Разумеется, это вотчина Петра Порошенко. Но надо действовать более решительно и в этом плане», – призвал русофоб.



Напомним, накануне в Донецкой Народной Республике прошёл митинг-реквием, посвящённый памяти жертв крушения малазийского Боинга, в ходе которого представители республики потребовали открытого расследования и наказания для всех виновных.

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