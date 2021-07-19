В Киеве собираются официально признать ЛДНР «террористами» – чтобы не выполнять «Минск»

Киевская власть должна обвинить ЛДНР в причастности к крушению малазийского Боинга рейса МН 17 и официально объявить молодые республики террористическими, чтобы окончательно сделать невозможным выполнение Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Проблема в том, что мы не использовали этот террористический акт (крушение малазийского Боинга МН-17 в Донбассе – прим.), а он однозначно террористический, для того, чтобы правительства незаконных республик ЛНР и ДНР признать террористическими.

Надо было давно принять закон, чтобы не дать возможности реализовывать формулы Штайнмайера, Минские соглашения и проводить переговоры с боевиками.

Разумеется, это вотчина Петра Порошенко. Но надо действовать более решительно и в этом плане», – призвал русофоб.