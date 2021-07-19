В Киеве собираются официально признать ЛДНР «террористами» – чтобы не выполнять «Минск»Новости Украины
Киевская власть должна обвинить ЛДНР в причастности к крушению малазийского Боинга рейса МН 17 и официально объявить молодые республики террористическими, чтобы окончательно сделать невозможным выполнение Минских соглашений.
Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Проблема в том, что мы не использовали этот террористический акт (крушение малазийского Боинга МН-17 в Донбассе – прим.), а он однозначно террористический, для того, чтобы правительства незаконных республик ЛНР и ДНР признать террористическими.
Надо было давно принять закон, чтобы не дать возможности реализовывать формулы Штайнмайера, Минские соглашения и проводить переговоры с боевиками.
Разумеется, это вотчина Петра Порошенко. Но надо действовать более решительно и в этом плане», – призвал русофоб.
Напомним, накануне в Донецкой Народной Республике прошёл митинг-реквием, посвящённый памяти жертв крушения малазийского Боинга, в ходе которого представители республики потребовали открытого расследования и наказания для всех виновных.
Спасибо!
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