«Нам скрывать нечего». ДНР требует наказать Украину за кровавую провокацию

19.07.2021, Донецк, Сергей Вредиков

Новости Украины

В селе Грабово глава ДНР Денис Пушилин и жители республики почтили память погибших в результате крушения малайзийского «Боинга-777» в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Почтить память погибших пришли глава государства Денис Пушилин, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, а также чиновники и жители Донбасса.

Жители Донбасса, не понаслышке знакомые с болью от потери родных и близких, пришли к памятному знаку с фотографиями погибших в результате украинского теракта. Участники траурного митинга почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному камню.

«Вновь и вновь мы собираемся в эту дату почтить память жертв чудовищной провокации Украины. Мы задаемся вопросом: почему? Почему за семь лет нельзя было установить истинные причины катастрофы? Почему невозможно было закончить следствие? Почему Западу не нужна правда? Почему США всячески мешают расследованию, не предоставляя очень важные свидетельства преступления – спутниковые снимки? Они говорят, что нужно поверить им на слово, нужно довольствоваться их меморандумом с описанием этих снимков. Серьезно? Серьезно, мы должны верить США после Ирака, Ливии, других чудовищных преступлений этой страны?» – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что ДНР с первого дня занимает открытую позицию и предоставляет все имеющиеся у неё материалы по этой катастрофе. Однако Киеву и Западу, по-видимому, правдивое и открытое расследование не нужно.

«Здесь собрались и правозащитники, которые пытаются установить истину. Мы всячески поддерживаем такую деятельность и дальше будем содействовать. Нам нечего скрывать, нам нужна правда», – добавил глава государства.

В свою очередь, очевидец произошедшей трагедии Екатерина Поливода рассказывает, что жители села Грабово до сих пор приходят в ужас от воспоминаний о той катастрофе.

«Звук падающего самолета, громкий и резкий. Останки людских тел – взрослые и дети… Разного возраста, разных национальностей. Несмотря на дрожь в коленях, мы, жители окрестных сел, верили в чудо. Но чуда не произошло. К сожалению, до сих пор не наказаны виновники той ужасной трагедии», – сказала она.

Напомним, малазийский «Боинг-777» был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В тот день погибло 298 человек, среди них – 80 детей. С тех пор Украина, поддерживаемая западными «партнёрам» , всячески отрицает свою вину и пытается обвинить в этом преступлении то Россию, то ополченцев Донбасса.

Однако с каждым годом всё меньше западных стран и политических деятелей поддерживают «украинскую версию» произошедшего и отказываются оправдывать этот организованный Киевом теракт. Так, на суде в Нидерландах начали рассматривать причастность ВСУ к крушению самолёта . Также от Киева отвернулась Голландия , а малайзийский министр призвал «не спешить с выводами» в расследовании о крушении МН17, отказавшись однозначно поддерживать «украинскую версию».