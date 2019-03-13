В Киеве собралась «антикоррупционная» воровская сходка

13.03.2019

Созданная в украинском парламенте временная следственная комиссия по хищением в оборонной сфере представляет собой сборище преступников.

К такому выводу в своем блоге пришел известный украинский юрист, экс-замглавы администарции президента Украины Андрей Портнов.

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“Посмотрел фрагмент заседания ТСК по коррупции в оборонной сфере. Чистая воровская сходка. Каждый присутствующий – уже по несколько раз разоблачённый вор. Различие незначительное – либо матёрый вор с авторитетной воровской биографией, либо примкнувший к банде прямо из психиатрической больницы фраер по типу сидящих в президиуме депутатов Народного Фронта Пашинского и Винника”, – приходит к выводу Портнов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине разгорелся грандиозный скандал – журналисты вскрыли схему, на которой ближайшее окружение Петра Порошенко заработало миллиарды долларов, закупая контрабандой старые армейские комплектующие из России, которые потом с наценкой перепродавало в ВСУ.