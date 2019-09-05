В Киеве сокрушаются: Татары не воюют в Донбассе из-за обиды на Кравчука

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Первый президент самостийной Украины Леонид Кравчук совершил ошибку, отказавшись в 1990-е годы поддержать сепаратистские устремления в Татарстане, ведь сейчас Киев мог бы иметь мощного союзника, воюющего террористическими методами против русских в Москве и на Донбассе.

Об этом в ходе семинара-тренинга «Школа патриотизма» рассказал сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подопед, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Во время «лекции», посвящённой необходимости стимулирования развала России, пропагандист коснулся темы сепаратизма в Татарстане в 1990-х годах.

«Тут надо сразу честно сказать о роли Украины, так как очень часто можно в нынешнее время услышать: «Если они такие, против москалей, против русских, чего ж они сейчас метро не взрывают, почему они с оружием в руках не воюют с москалями, почему не сформируют три пехотные дивизии и не отправят на Восток (Украины – ред.) воевать против москалей?»

Нужно сказать, что в 1991-1992 годах Украина просто в пас разыграла спецоперацию относительно удушения «самостийницких» настроений на Поволжье, когда Татарстан наполнял своей нефтью танкеры третьих стран, у которых было судоходное сообщение, с надеждой продавать её за границей, чтобы обеспечить себе подушку экономической и финансовой безопасности», – рассказал выступающий.

«Украина по требованию Москвы блокировала вообще эти торговые транзакции, блокировала в портах Одесщины, в Измаиле танкеры с татарстанской нефтью.

Ну и вообще, в 1991-1992 году Украина в унисон с Москвой, к сожалению, тогда выступала за территориальную целостность РФ против «самостийницких» настроений Татарстана и, очевидно, что о каком-то признании или обмене верительными грамотами и дипломатами не было и речи», – сокрушается Павел Подопед.

Ранее глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко вместе с соратниками презентовала обращение к ООН и другим международным организациям, в котором осуждалось «нарушение прав коренных народов в Российской Федерации». По словам Гопко, «речь идет о народах, которые испокон веков живут на своей земле, и территории которых в свое время были включены в состав Российской империи, СССР, а теперь – Российской Федерации. Это народы Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов РФ».