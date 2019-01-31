В Киеве сообщили, что Лукашенко потерял контроль над страной

31.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия уже находится под полным контролем России, ожидать, что Лукашенко сможет остановить продвижение российской армии через свою территорию на Украину не стоит.

Об этом в интервью газете «Факты», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский дипломат, глава «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко.

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По его словам, в ситуации с Белоруссией вопрос лишь в том, когда Россия захочет переоформить ее статус официально.

«Лукашенко не хочет нападать на Украину. Сможет ли он обеспечить, чтобы Россия не напала на нас с его территории? Нет. Он не самостоятельный, договориться с ним ни о чем нельзя, у него очень давно, причем официально, нет контроля над страной. Доказательство — союзный договор 1997 года между Россией и Беларусью”, – сказал дипломат.

Он уверяет, что есть только один вопрос: когда президент РФ Владимир Путин захочет переоформить статус Беларуси?

“Тем более что никакого противодействия этому (нужно было создать там для россиян проблемы) ни Украина, ни мир не захотели оказывать. Подыгрывание Лукашенко лишь ускоряло этот результат. И вот россияне все там прекрасно контролируют и делают все, когда захотят и как захотят. Александр Григорьевич любит нас поучать, мол, не дай Бог в Беларуси будет так, как в Украине. Да так и не надо. Сделают все по-другому», – считает Яременко.