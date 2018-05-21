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21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Киеве средь бела дня расстреляли людей


В киевском Гидропарке расстреляли людей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание «Информатор».

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Выстрелы раздались около 5:40. По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

В результате происшествия два человека госпитализированы. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту метро, ​​на месте задержания лужа крови.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие.

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