21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве средь бела дня расстреляли людей

В киевском Гидропарке расстреляли людей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание «Информатор».

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Выстрелы раздались около 5:40. По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. После чего один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

В результате происшествия два человека госпитализированы. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту метро, ​​на месте задержания лужа крови.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие.