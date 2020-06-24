В Киеве суд принял к рассмотрению иск против биолабораторий США на Украине

24.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киевский суд поступил иск, с требованием освещения правдивости или неправдивости информации о военных биологических лабораториях США на Украине.

Об этом сообщает официальный сайт Окружного административного суда города Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации «Сознательная Украина» к Министерству здравоохранения Украины, Министерству иностранных дел Украины и Министерству обороны США в лице Посольства США в Украине.

Общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность МОЗ, МИД и Посольства США в Украине относительно отсутствия их официальных заявлений о признании или опровержения обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу», – говорится в сообщении.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, комментируя инициативу, отметил позитивную динамику вокруг всей истории с американскими биолабораториями.

«Как и следовало ожидать, история с биолабораториями, которые контролируют США на территории Украины, начинает набирать обороты, и в любом случае – и американской, и украинской стороне придётся отвечать за те действия, которые в них совершаются», – заявил Денисов «ПолитНавигатору».

«Можно уже констатировать, что открыт новый этап этого разбирательства, и теперь уже украинские суды обязывают раскрыть детали функционирования данных организаций на территории Украины.

Это, конечно, большой прогресс в плане того, что есть движения, которые, как все надеются, приведут к адекватной, честной информации, в которой в первую очередь заинтересованы обычные граждане Украины», – добавил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее СБУ рекомендовала поменьше распространяться о биолабораториях США на Украине.