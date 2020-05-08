СБУ потребовала меньше трепаться о биолабораториях США на Украине

08.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские спецслужбы призывают политиков и СМИ не распространять «ложную информацию о существовании в Украине иностранных биологических лабораторий», вокруг которых поднялся шум после соответствующего официального заявления посольства США в Украине.

Об говорится в заявлении пресс-службы СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве посетовали на то, что в последнее время в соцсетях и СМИ распространяются «фейковые новости о якобы деятельность на территории Украины американских военных биологических лабораторий».

«Во-первых, на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов.

Во-вторых, сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. С 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи нашему государству в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из ее пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванных опасными патогенами», – заявили в пресс-службе.

Там напомнили, что ещё в 2005 году Минздрав Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия.

«В рамках настоящего Соглашения был модернизирован (проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, закуплены расходные материалы и т.п.) ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях», – добавили в заявлении.

В ведомстве особо подчеркнули, что указанные лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены МЗ и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«В-третьих, СБУ обеспечивает защиту объектов критической инфраструктуры и проверяет деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Поэтому меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечены на должном уровне. Случайный или преднамеренный несанкционированный доступ к ним посторонних лиц исключен», – заверили в пресс-службе СБУ.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, экс-замгенпрокурора потребовал отчитаться за разработку американцами на Украине бактериологического оружия.

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