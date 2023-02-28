В Киеве торжествуют: украинские БПЛА уже атакуют Подмосковье

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В Московской области рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает паблик COLOMNA.RU.

«В городском округе Коломна упал беспилотник. ЧП произошло в деревне Губастово в 100 м от газораспределительной станции. Взрыва в результате крушения не последовало. На место выехали экстренные службы и сапёры. Принадлежность дрона пока неизвестна. В результате крушения взрыва не последовало», – отмечается в сообщении.

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Подтвердил информацию и губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает».

В свою очередь обозреватель Сергей Мардан проинформировал о технических характеристиках упавшего БПЛА.

«Под Коломной упал ударный БПЛА UJ-22 Airborne, такие делает «Укрджет». Максимальная дальность полета — 800 километров. Скорость — порядка 130-140 км/час. Минимальная высота полета — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15-20 килограммов взрывчатки. Коломна – это уже Московская область. У нас тут не было случайно учений ПВО?», – пишет Мардан.

Встревожен падением дрона и блогер Максим Фомин, известный в сети под псевдонимом «Владлен Татарский»:

«Спустя год СВО украинские беспилотники долетают в Подмосковье. Может если прилетит в Мавзолей, наше руководство шарахнет по Зеле в Киеве? Посмотрим».

Возмущается и заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев:

«Хочется снова услышать авторитетное мнение мощных военных экспертов о том, что ВСУ не умеют воевать, НАТО не станет атаковать Россию, а мы собственно одной им накидаем, потому что а как иначе. Но чего-то притихли сегодня эксперты. А что так?»

Военный эксперт Владимир Орлов настаивает – никаких претензий к российской ПВО быть не должно.

«Чтобы ПВО могло сбить БПЛА, летящий на высоте 50 метров, для этого этот БПЛА должен вплотную подлететь к этой ПВО на дистанцию 2-3 км. Чтобы защититься от таких низколетящих БПЛА, никакие С-400 и тем более С-500 не помогут. И кстати, Patriot, THAAD и разные Авенджеры тоже. Чтобы их сбивать, нужно ставить Шилки и Тунгуски через каждые 2 километра. И только так. То, что этот БПЛА долетел до Московской области, это не значит, что у нас плохая ПВО. Это значит, что США более чем эффективно планируют маршруты полетов таких БПЛА, чтоб они обходили лесными просеками все возможные районы базирования нашего ПВО, и только».

В украинских же пабликах торжествуют

«Мы еще даже не начинали», – коверкая слова на русский манер написал националист и русофоб Александр Аронец, намекая на слова президента Путина, что Россия еще не начинала по-настоящему воевать с Украиной.

Тем временем МО РФ подтвердило, что ВСУ атаковали Краснодарский край, где произошел взрыв в районе нефтебазы в Туапсе. Интересно, что в ведомстве Сергея Шойгу уверяют об отсутствии ущерба для объекта – но снимки местных СМИ говорят об обратном.

«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», – рассказали в МО РФ.

Военкор Герман Куликовский считает, что все сегодняшние инциденты с дронами не случайны.

«Все сегодняшние ЧП с украинскими беспилотниками,в том числе закрытие аэропорта Пулково,следует рассматривать не как отдельный инцидент с целью заработать хайп и порадовать внутреннюю аудиторию. Все это следует рассматривать как подготовку к весеннему наступлению ВСУ, когда целью подобных ударов будет дестабилизация наших тылов и разгон массовой паники среди россиян. Сейчас стратеги Киева наблюдает за реакцией наших властей, возможностями нашего ПВО и кибер-войск», – пишет Куликовский.

Военкор Роман Сапоньков, напротив, не верит, что сегодняшняя атака дронов предвещает наступление ВСУ.

«С помощью таких дронов изолировать район боевых действий, прервать линии снабжения невозможно. Уничтожить склады тоже (для этого есть Хаймарсы). Удар по подстанциям и нефтебазам на российской территории в момент наступления результата не даст – у армии свои наливные терминалы, колонны движутся на автомобильном топливе, у каждого подразделения есть генераторы. Связь, топливозаправщики от подстанций не зависят. Так же как и погрузка – загрузка БК. Т.е. в момент наступления удары по критически важной инфраструктуре не дадут никакого эффекта. Если уж «Калибрами» и «Геранями» не вынести украинскую энергетику. Таким образом, массовая атака связана только с окончанием нового этапа разработки дальних дронов. Они поступили войска и их применили. И неудачи с падениями связаны именно с этим», – считает Сапоньков.