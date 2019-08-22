В Киеве трактуют интервью Чеснакова как отказ от повторения Крыма

22.08.2019, Киев, Игорь Петров

Опубликованное накануне интервью российского политолога Алексея Чеснакова, где тот рассказал о борьбе двух концепций – изматывания Украины требованием выполнять Минские соглашения или скорого возвращения Донбасса под контроль Киева, свидетельствует о том, что вопрос включения ЛДНР в состав России не рассматривается в Москве.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Кость Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Алексей Чеснаков допущен к инсайдам и может знать больше того, что написано в СМИ. Он информированный человек, может быть в курсе разного рода кулуарных разговоров. Поэтому, я думаю, что дыма без огня не бывает.

Те две позиции, о которых он говорит, действительно отражают те метания, которые сейчас происходят в среде кремлевских политиков.

Согласно Минским договоренностям, Россия признает Донбасс частью Украины. ДНР и ЛНР не признаны как самостоятельные государства. Во всех документах – и Россия это подчеркивает, – они рассматриваются как мятежные республики, которые не признают киевское руководство, но при этом они являются неотъемлемой частью Украины.

И Россия никогда не говорила, что она готова принять их на баланс или присоединить их к себе.

Мне неоднократно приходилось слышать, что Донбасс для России – непосильное бремя, это около 4 млрд долларов, которые необходимо тратить и т.д.

С другой стороны, многие считают, что в вопросе Донбасса не стоит считаться с деньгами, потому что аспект моральной поддержки Донбасса стоит намного больше, чем любые деньги, которые тратятся на этот регион.

Думаю, Алексей Чеснаков попросту озвучил два основных подхода. Есть еще и разные комбинированные варианты.

Во всяком случае, в Москве точно так же, как и в Киеве, и в европейских столицах ищут варианты выхода из сложившейся ситуации, и пытаются найти некий вариант, который бы максимально устроил всех игроков», – сказал Бондаренко.