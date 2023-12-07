В Киеве требуют большого судебного процесса над Зеленским, Ермаком и военным командованием

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Всё военно-политическое руководство Украины должно отвечать перед судом за то, что нацистам не удалось победить Россию.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юг Украины был сдан и оккупирован врагом приблизительно за пять суток. За пять суток враг захватил Энергодар, Бердянск, Мелитополь, и вышел к Мариуполю с Запада. На шестой день войны враг захватил Херсон, а потом дошёл почти до Кривого Рога. Это просто уникальный провал. Безусловно, основная ответственность здесь лежит на Верховном главнокомандующем Владимире Зеленском, который не отдал вовремя, несмотря на все предупреждения и заявления наших союзников и друзей, не развернул войска обороны. Потому враг прокатился на скорости, и за пять дней взял ту территорию, за которую теперь идут тяжёлые бои и гибнут тысячи украинских солдат. И за эту проблему в первую очередь отвечает Зеленский. И я уверен, что и Владимир Зеленский и те, кто способствовал сдаче части Украины, обязательно будут отвечать перед судом. Это и Андрей Ермак, и глава Комитета по разведке Александр Демченко, и другие должностные лица. Иван Баконов, агенты ФСБ, которых назначили на высокие должности. За всё это придётся отвечать власти», – сказал Бутусов.

Он уверен, что отвечать должны в том числе и генералы.

«Ну, и конечно, должна рассматриваться ответственность военных. Они должны были требовать, решительно действовать. Даже понимая предательские действия со стороны высших руководителей. И сделать это всё можно на судебном процессе, который надо провести. И не разделять ответственность военных от политиков. Это взаимосвязанные вещи», – подытожил журналист.