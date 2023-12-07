В Киеве требуют большого судебного процесса над Зеленским, Ермаком и военным командованием

Вадим Москаленко.  
07.12.2023 22:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 538
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Всё военно-политическое руководство Украины должно отвечать перед судом за то, что нацистам не удалось победить Россию.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё военно-политическое руководство Украины должно отвечать перед судом за то, что нацистам не удалось...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Юг Украины был сдан и оккупирован врагом приблизительно за пять суток. За пять суток враг захватил Энергодар, Бердянск, Мелитополь, и вышел к Мариуполю с Запада. На шестой день войны враг захватил Херсон, а потом дошёл почти до Кривого Рога.

Это просто уникальный провал. Безусловно, основная ответственность здесь лежит на Верховном главнокомандующем Владимире Зеленском, который не отдал вовремя, несмотря на все предупреждения и заявления наших союзников и друзей, не развернул войска обороны.

Потому враг прокатился на скорости, и за пять дней взял ту территорию, за которую теперь идут тяжёлые бои и гибнут тысячи украинских солдат. И за эту проблему в первую очередь отвечает Зеленский. И я уверен, что и Владимир Зеленский и те, кто способствовал сдаче части Украины, обязательно будут отвечать перед судом.

Это и Андрей Ермак, и глава Комитета по разведке Александр Демченко, и другие должностные лица. Иван Баконов, агенты ФСБ, которых назначили на высокие должности. За всё это придётся отвечать власти», – сказал Бутусов.

Он уверен, что отвечать должны в том числе и генералы.

«Ну, и конечно, должна рассматриваться ответственность военных. Они должны были требовать, решительно действовать. Даже понимая предательские действия со стороны высших руководителей.

И сделать это всё можно на судебном процессе, который надо провести. И не разделять ответственность военных от политиков. Это взаимосвязанные вещи», – подытожил журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть