27.12.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В Киеве требуют наказать всех, кто радовался открытию железной дороги на Крымском мосту

Запуск железнодорожного сообщения материковой России с Крымом через Керченский мост является «провокацией» Владимира Путина против Украины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политтехнолог Петр Охотин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически сейчас было очередное испытание со стороны Путина терпения украинского МИД, украинского народа и очередная демонстрация своей силы, как гопник в подъезде зажимает тебя, и ты сначала отдаешь кошелек, потом он начинает телефон отбирать, ключи и так далее.

Я думаю, Украина правильно делает, что возбудила эту статью, и мне кажется, что сейчас нужно устанавливать, что в этом виноват не только какой-то условный Путин, а и брать на карандаш машинистов, принимавших в этом участие, организаторов этих мероприятий, чтобы они понимали, что очень некомфортно ввязываться в Украину, и что когда в следующий раз их массовик-затейник будет делать дикие танцы на платформе, чтобы они несколько раз задумались, смогут ли они потом доехать в какую-то Калининградскую область, если так сложится жизнь, через границы Европейского союза, и пусть несут взятки своему губернатору, чтобы их не вызывали туда на эту работу.

То есть нужно делать максимально некомфортной жизнь в том числе простых граждан, которые участвуют в таких праздниках», – резюмировал  Охотин.

Напомним, вскоре после открытия железной дороги на Крымском мосту, представительство президента Украины в несуществующей «Автономной Республике Крым» заявило, что подобные поездки противоречат украинскому законодательству, после чего посольства США на Украине также выступило с осуждающим заявлением.

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