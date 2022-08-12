В Киеве требуют осуждать на 10 лет всех участников референдума в Херсоне

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Новости Украины

Первых 100 показательных уголовных дел, сначала против участников организации референдумов в Херсонской и Запорожской областях, – должно хватить, чтобы местные жители надолго запомнили, чем чреваты подобные инициативы.

Об этом в эфире «Радио НВ» высказался генеральный директор «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас крайне важно, чтобы прокуратура Херсонской области и управление СБУ в Херсонской области организовали несколько сотен первых уголовных дел за попытку организации незаконного референдума. Это – уголовная ответственность до десяти лет. И эти первые люди, которые согласились работать в «комиссиях», должны получить четкий сигнал от украинской власти. Думаю, что несколько сотен криминальных дел будет достаточно для того, чтобы сорвать дальнейший какой-либо процесс и забыть на достаточно долгий период времени о так называемых референдумах», – рассуждал он.

Ранее министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук призвала всех находящихся на освобождённых от ВСУ территориях эвакуироваться на подконтрольную часть, чтобы не провоцировать возбуждение уголовных производств против себя.