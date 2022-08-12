В Киеве требуют осуждать на 10 лет всех участников референдума в Херсоне
Первых 100 показательных уголовных дел, сначала против участников организации референдумов в Херсонской и Запорожской областях, – должно хватить, чтобы местные жители надолго запомнили, чем чреваты подобные инициативы.
Об этом в эфире «Радио НВ» высказался генеральный директор «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Сейчас крайне важно, чтобы прокуратура Херсонской области и управление СБУ в Херсонской области организовали несколько сотен первых уголовных дел за попытку организации незаконного референдума. Это – уголовная ответственность до десяти лет. И эти первые люди, которые согласились работать в «комиссиях», должны получить четкий сигнал от украинской власти.
Думаю, что несколько сотен криминальных дел будет достаточно для того, чтобы сорвать дальнейший какой-либо процесс и забыть на достаточно долгий период времени о так называемых референдумах», – рассуждал он.
Ранее министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук призвала всех находящихся на освобождённых от ВСУ территориях эвакуироваться на подконтрольную часть, чтобы не провоцировать возбуждение уголовных производств против себя.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.