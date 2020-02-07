В Киеве требуют содрать с РФ компенсацию за возведение Хрушёвым Каховского водохранилища

07.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна потребовать от России, как наследницы СССР, компенсацию за строительство питавшего Крым Каховского водохранилища, которое затопило «пятьсот тысяч» гектаров сельскохозяйственных земель.

Об этом в эфире телеканала «UA: Крим» заявил бежавший из Донбасса майданщик, а ныне «украинский военный эксперт» Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если «слуги народа» уже начали продавать (сельхозземли – прим.ред), то я хотел бы предложить им другую тему. Во время строительства Каховского водохранилища, этого моря, которое и обеспечивает водой оккупированный Крым, было затоплено более пятисот тысяч сельскохозяйственных земель, которые находятся на территории материковой Украины.

И тут возникает вопрос – если уж вы ставите вопрос ребром, то ставьте и вопрос компенсации РФ, соответственно, потерь сельскохозяйственных земель.

Тем более, если вы заявляете, что передача Украине Крыма была большой ошибкой со стороны Хрущёва, то мы должны настаивать, что и строительство этого канала, и затопление исконных украинских земель было не меньшей шибкой, и мы, соответственно, требуем денежной компенсации.

Согласитесь, пятьсот тысяч гектар сельскохозяйственных земель (площадь Каховского водохранилища составляет 215,5 тысяч гектар – прим. ред.) – это не земли Крыма, это угодья, на которых народ Украины должен был выращивать определённые сельскохозяйственные культуры», – призвал Снегирёв.

Отметим, Каховское водохранилище используется для орошения и водоснабжения нескольких регионов Украины (от него начинаются Каховский канал, Северо-Крымский канал и канал Днепр – Кривой Рог), рыболовства и судоходства. На Каховском водохранилище находится порт Никополь.

Во время строительства было затоплено 2,8 тыс. га пашни, 36 тыс. га выгонов и сенокосов, всего под Каховское водохранилище отводилось 221,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, лесного фонда.

Напомним, накануне бывший «представитель президента Украины в АР Крым» Борис Бабин сообщил, что СБУ готовит манипуляцию общественным мнением, приуроченную к так называемому «маршу на Крым», который анонсировал запрещенный в РФ Меджлис на 3 мая этого года.