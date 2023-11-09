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Украинскому руководству следует заниматься продолжением декомунизации.

Об этом в интервью своей супруге Олесе Бацман заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Памятники надо было давно снять. Я был одним из инициаторов декоммунизации, чем горжусь. Все эти памятники Ленину, Сталину уже нет, всем этим вождям, Калинину. Кстати, почему у нас до сих пор Кировоградская область, я понять не могу. Надо быстро решить этот вопрос. Это вообще, в честь Кирова, одного из лидеров советской Коммунистической партии», – возмутился Гордон.

Напомним, что до начала СВО вопрос «декоммунизации» Кировоградской области поднимался на Украине неоднократно, но процесс двигался очень медленно из-за множества сложностей.

В 2019 году Конституционный суд Украины признал такое переименование не противоречащим Конституции Украины.

Однако с началом Спецоперации киевскому режиму стало не до борьбы с названиями.