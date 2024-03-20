В Киеве у меня всё тип-топ – украинка Поклонская опять за своё

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Советник генпрокурора РФ, героиня Русской весны Наталья Поклонская заявила, что является украинкой и никогда не откажется от своей национальности.

Об этом она сказала в ходе лекции в Московском финансово-юридическом университете, посвященной 10-летию воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Также Поклонская призвала молодежь не верить информации о возбужденном против нее уголовном деле в Киеве.

Днем ранее советница Генпрокурора выступила с поздравлениями в эфире телеканала «НАРА ТВ» администрации Наро-Фоминского муниципального округа (Московская область).

Еще раз в телеэфире Поклонская возможно засветилась случайно. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев давал интервью на Красной площади перед концертом, посвященным 10-летию Русской весны. Завидев «нашу Мяшу», он прервался, чтобы обнять ее.

Поразительно, но эти случайные и вовсе нестатусные появления в медиа-пространстве породили много слухов в анонимных тг-каналах о том, что Поклонской «разрешили» разговаривать со СМИ (полтора года она там не появлялась после своего сомнительного интервью немецкому изданию «Der Freitag»), и это может быть связано с какими-то проектами на Украине. Прокуроршу даже сравнивали с обменянным на террористов из «Азова» Виктором Медведчуком.

Однако эксперты, которые не боятся подписываться под своими постами, всю эту суету не поддержали.

«Выход из публичной тени Натальи Поклонской явно связан с ее участием в юбилейных мероприятиях Крымской весны и вряд ли будет иметь хотя бы какое-то политическое продолжение. С Медведчуком в эпоху СВО Поклонская несовместима, а ее индивидуальная политическая карьера невозможна потому, что Генпрокуратура РФ – это такое место, откуда на передний край люди не попадают в силу того, что они слишком много знают о внутренностях Системы. Так что перед нами разовая публичная акция и не более того», – написал политолог Максим Жаров.

«За первым после долгого перерыва публичного появления Поклонской уже пошли предположения о том, что она может снова начать играть какую-то роль в политике. Например, на муниципальном уровне в Крыму. Сомневаюсь. Своим первым же появлением на публике Поклонская лишь подтвердила то своё качество, которое предопределило её удаление из политики ранее. Она непредсказуема и вряд ли может быть полностью контролируема. Такие пока не нужны. Но могут быть востребованы в будущем. В далёком и прекрасном, как сон в летнюю ночь», – пишет еще один политолог Георгий Бовт.

«Судя по всему, для Поклонской 18 марта 2024 года было единичным выходом в публичную плоскость, сродни 31 июня, помните одноименное кино было такое про лунный день, в который происходят разные чудеса», – добавил романтики ранее сотрудничавший с Поклонской блогер Вадим Манукян.

Но даже эпизодическая засветка «нашей Няши» некоторых возмутила. Политолог Игорь Скурлатов назвал Поклонскую «неадекваткой» за отказ от русскости.

«Общеизвестный факт – русские, белорусы и малороссы – это ОДИН ЭТНОС с маленькими культурными различиями. Можно называть народ из Винницы хохлами, из Минска – бульбашами, а из Москвы – москалями, но мы все РУССКИЕ. Если же Поклонская считает себя “украинкой” с соответствующей государственной идентичностью в виде некой страны “украина”, то место ей на помойке общественного интереса», – написал Скурлатов.