20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Украина
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В Киеве угрожают Донбассу тяжёлым вооружением

Если Донбасс не вернётся в состав Украины на условиях националистов, Киев будет продолжать войну с использованием тяжёлого вооружения.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил экс-министр экологии Украины и кандидат в президенты на последних выборах Игорь Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нашей власти сегодня нет чёткой и жесткой позиции. Мы не можем идти на все эти условия, которые ставит Россия. Мы можем возвращать Донбасс только на условиях Украины, мы не можем «формулу Штайнмайера», или ещё какие-то Минские соглашения…

Или эта территория возвращается на наших условиях, или это замороженный конфликт, мы стоит на линии разграничения, укрепляем свои позиции, не отводим, а подводим тяжёлое вооружение. Чтобы оборонять свою страну. Потому что мы отвели, а они заняли.

Они ничего не отводят, они спрятали, ОБСЕ ничего не видит. Поэтому мы должны признать, что это блеф России и Путина. Мы не должны вестись на этот блеф и развод, а продолжать стоять на своих позициях», – сказал Шевченко.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли Донбасс из запрещённого Минскими соглашениями вооружения.

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