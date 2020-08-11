В Киеве угрожают: Можем раздавить Приднестровье в любой момент

11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве сожалеют, что Украина не может полностью заблокировать республик и Донбасса и отрезать их от России.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бежавший из Донецка украинский пропагандист, Денис Казанский, введенный Киевом в состав украинской делегации как «представитель ОРДЛО» на переговорах в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, с Приднестровьем – это глупость. Это клоунада. Я бы не сравнивал с Приднестровьем, потому что мне непонятно, как оно существует. Вот давайте зададим себе вопрос: эта территория не граничит с Россией, есть Молдавия, у которой оттяпали это Приднестровье. И есть Украина, у которой Россия тоже фактически в состоянии войны оттяпала территории.

Как между Украиной и Молдавией может существовать участок земли, которая живет по законам России? Нет блокады, через нее все ездят – как это так? У нас в Киеве постоянно вижу, как ездят машины с номерами Приднестровья. Почему мы признаем номера несуществующего государства?» – заявил Казанский.

«Существование Приднестровья – это договоренность. Оно существует не благодаря России, а из-за того, что и Украину, и Молдавию это устраивает. Украину и Молдавию устраивает этот участок земли как полигон для отмывания денег, контрабанды. Все всех устраивает. То есть, оно есть только потому, что мы позволяем ему существовать», – добавил пропагандист.

По его словам, с Донбассом совсем другая история, так как ЛДНР граничат с Россией.

«Ему невозможно устроить блокаду, и фактически это будет территория, которая постоянно будет снабжаться Россией, пока ей это нужно. Если бы мы захотели, то Приднестровья сейчас бы не было. Россия бы ничего не могла поделать с этим. А на Донбассе… Его существование от нас не зависит», – сказал Казанский.