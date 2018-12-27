Главный крымский филаретовец заявил, что получал поддержку от Лазаря

27.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Глава раскольнического «киевского патриархата» в Крыму «архиепископ» Климент Кущ заявил, что получал негласную поддержку от митрополита Крымского УПЦ Московского Патриархата Лазаря.

Об этом пишет «Независимая газета», поясняя, что Лазарь «опасался в отношении себя санкций со стороны Украины», куда ему приходится ездить, т.к. крымские приходы по-прежнему подчиняются Киевской митрополии.

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«После принятия томоса ничто и никто не может сдерживать», – переживает Клименко о дальнейшей судьбе раскольников в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что руководство УПЦ КП с 2014 года открыто поддерживало антироссийский государственный переворот в Киеве, а затем и духовно окормляло участников карательной операции против русского восстания в Донбассе.

В 1990-е нынешний Крымский митрополит Лазарь сам некоторое время пребывал в филаретовском расколе, однако затем вернулся в каноническую Церковь.