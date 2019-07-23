В Киеве унюхали «русский след» в резонансном убийстве

23.07.2019, Киев

К убийству украинско-белорусского журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы могли быть причастны российские спецслужбы.

Об этом в ходе публичного доклада президенту Владимиру Зеленскому заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по его словам, преступление все еще остается нерасследованным и лишь рассматриваются различные версии.

«Установлено, что российские спецслужбы на территории Украины проводили спецоперацию по уничтожению украинских военных, которые, по их мнению, участвовали в российско-грузинском конфликте 2008 года. Нанятые диверсанты в сентябре 2016 года в городе Ровно убили военного разведчика Ивана Мамчура и должны были убить еще ряд военных офицеров из предоставленного ФСБ списка. Киллера удалось установить, а одного – Олега Смородинова, задержать при пересечении украинско-российской границы с целью совершения другого убийства. Сейчас он предстал перед судом.

В своей книге «Погибшие мечты» Шеремет рассказывал именно про российско-грузинскую весну 2008 года. Поэтому это является субъектом исследования Национальной полиции», – заявил Князев.

При этом глава Нацполиции добавил, что данное покушение могло быть связано с тесным сотрудничеством Павла Шеремета с убитым российским оппозиционером Борисом Немцовым.

«Не секрет, что погибший дружил с Борисом Немцовым, расстрелянным в Москве в 2015 году. Совместно с гражданином Немцовым гражданин Шеремет работал над книгой «Исповедь бунтаря», которая печаталась в типографии города Ярославль Российской Федерации. Общие связи Шеремета и Немцова, источники финансирования, печать этих изданий, распределение грантовых средств и денег из разных фондов, в которым имел отношение Павел, также являются предметом исследования в данном уголовном производстве», – отметил Князев.

Напомним, ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер выразила разочарование, что по прошествии пяти лет украинские правоохранители так и не определили виновных в массовых убийствах на Майдане и в Одессе, а также в убийстве Шеремета.