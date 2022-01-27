В Киеве увидели «инструмент нового раздела мира» Россией и США

27.01.2022  14:43 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

В переговорах Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности появилась новая реальность.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге приходит директор Украинского института политики Руслан Бортник.

В переговорах Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности появилась новая реальность. К такому выводу,...

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«Две самые большие военные силы мира – США и РФ – переключили весь мир в режим и новую реальность – «диалог о безопасности». Отметая по дороге претензии более слабых стран (союзов) и ошметки старого миропорядка», – отмечает автор.

По его словам, похожие процессы происходили в период между двумя мировыми войнами, «когда после глобального кризиса безопасности была расчищена дорога для ООН и двуполярного мира».

«Параллельно обе страны решают внутренние проблемы ковидного мира, мобилизуют общества и повышают свою легитимность, увеличивают военные издержки, усиливают свое влияние на другие страны и зависимость от них партнёров. Может, это просто инструмент нового раздела мира? При этом очень постмодерный и дешевый», – резюмирует Бортник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», известный политолог-международник считает, что переговорами о гарантиях безопасности Россия заставила США отложить в сторону демагогию.

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