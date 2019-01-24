В Киеве увидели, как Япония помогает РФ делать Украину слабее

24.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине полагают, что исход переговоров между РФ и Японией по Курильским островам покажет, что будет с Крымом.

Об этом в статье на сайте киевского интернет-издания “Апостроф” пишет эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса.

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“Для Украины в этом контексте важно вот что: чем сильнее Россия на различных направлениях глобальной политики, тем слабее мы. Потому что она получает разные карты, которые может разыгрывать в переговорах с Западом. Через Японию Россия прорывает международную изоляцию и возвращается в большую игру. А это удар по нам: если изоляция прорвана, значит, санкционная политика не действует”, – отмечает Куса.

Он объясняет, что усиление позиций РФ в различных регионах планеты в переговорах с европейцами или американцами “можно разыграть или обменять на какие-то уступки в вопросах, где русские не преобладают, в том числе в вопросах по Украине”.

“Также стоит понимать, что чем ближе Япония с Россией, тем сложнее нам японцев убедить, что мы для них важнее, чем Россия. То есть потенциальное решение вопроса Курил – важный для Украины фактор. Еще и потому, что на примере Курил мы можем посмотреть, что будет с Крымом. Если Россия вернет Курильские острова по мирному договору, для нас это тоже будет прецедентом. Если их передадут как жест доброй воли, для нас это тоже будет показательно. Прямой связи здесь нет, и Курилы прямо не повлияют на ситуацию вокруг Крыма, но это может быть примером”, – полагает эксперт.

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