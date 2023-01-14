В Киеве увидели в «вагнеровцах» огромную угрозу 

Воюющие в Донбассе бойцы ЧВК – серьёзная угроза для украинских вооружённых формирований, поскольку уничтожают самых ярых националистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За Соледар воюет ЧВК «Вагнер». Для Украины это плохо и опасно. Кто-то говорит, что потери один к четырём, или один к трём. Но в такого вида войнах ведётся один к одному или один к полтора.

Но с их стороны погибает маргинез, а с нашей погибает элита общества, кто пошёл воевать. Войны закончатся, они от маргинеза очистятся. А у нас что будет? Для Украины это очень опасно», – сказал он.