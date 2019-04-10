В Киеве ужаснулись: Германия начала дрейф в сторону России

10.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Германия стремится стать центром “цивилизации суши” и дистанцируется от США, сближаясь с Россией, что происходит на фоне выхода из ЕС основного связующего звена с США – Великобритании.

Об этом в эфире UkrLife заявил экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам Соскина, для Берлина более выгодны отношения с Россией, чем поддержка Украины.

“Для Германии в свете ухудшения отношений с США, естественно, в рамках этой модели так называемой цивилизации суши и противодействия цивилизации моря, эта модель союзнических отношений с РФ на евразийском континенте становится очень выгодной и востребованной. И Германия хочет иметь соответствующую позитивную модель экономических отношений на всех уровнях с РФ. А Украина очень серьезно мешает”, – сказал эксперт.

Он полагает, что выход Великобритании из ЕС в любом случае состоится.

“То есть государство “цивилизации моря” Великобритания уходит из Европейского Союза и, по сути, остаются все государства суши, то есть ЕС превращается в центр развития “цивилизации суши” и еще больше отдаляется от США, исчезает этот связующий модуль в виде Великобритании. Конечно, Германия, которая всегда наперед все планирует, к этому начала готовиться… Но главное, конечно, это деньги. А “Северный поток-2″ практически полностью меняет геоэкономическую модель Украины”, – резюмировал Соскин.