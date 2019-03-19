В Киеве уже делят должности при президенте Зеленском

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимир Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем — мы пятерку назовем. Остальных — там на это будет до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти», — рассказал Зеленский на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве.

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Вместе с тем он отметил: «Людей, которых вы здесь видите (на встрече — Ред.), я вижу в своей команде. Надеюсь, что и они видят себя».

Согласно фотографии, опубликованной на странице «Команды Зеленского» в соцсети Фейсбук, во встрече кандидата с бизнес-ассоциациями принимали участие экс-глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины литовец Айварас Абромавичус, народный депутат и экс-журналист Сергей Лещенко и совладелец «Новой Почты» Вячеслав Климов.

В то же время, Зеленский признает, что команда — «очень сложный вопрос», и с некоторыми потенциальными кандидатами на ключевые госдолжности не удалось достичь договоренности.

«Вот есть персонаж, я с ним вел переговоры, потому что мы знаем друг друга с момента защиты Краматорского аэропорта в 2014 году — Кривонос Сергей Григорьевич, он защищал. Суперофицер, который сейчас стал… замглавы СНБО (замсекретаря СНБО — Ред.). Он — кандидат в президенты, мы с ним встретились, договорились, как оно будет потом — посмотрим, но в секторе обороны ты — № 1, я тебя вижу», — рассказал Зеленский.

По словам шоумена, они с Кривоносом договорились, что подпишут меморандум о поддержке после второго тура президентских выборов. «После этого через два дня и похода в Администрацию президента он снялся в пользу в пользу Порошенко. Я не знаю, с чем это связано, но я могу просто сказать, что этот человек был на это место», — сообщил кандидат.

Что касается Службы безопасности Украины, то, по его словам, «надо смотреть на офицеров во вторых и третьих звеньях в Службе».

«Многие нам пишут, и в онлайн-опросе… Не знаю этого человека, но все хвалят Смешко (экс-глава СБУ, кандидат в президенты Игорь Смешко — Ред.). Не знаю, никогда не общался, поэтому не могу сделать пока выводов», — пояснил Зеленский.

По его словам, после ознакомления с информацией о потенциальном члене команды нужно провести с ним какое-то время. «Я должен с ним пожить — я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу», — резюмировал Зеленский.

Зеленский также заявил, что намерен максимально бороться с коррупционерами всеми возможными способами.

Последние заявления Зеленского вызвали неоднознавчные комментарии в соцсетях.

“Что происходит с Зеленским? За последние два дня «кандидат от народа» успел отвесить комплиментов Супрун и появиться на встрече в компании Абрамовичуса и Сергея Лещенко. Что никак не вдохновило его (довольно таки «ватного») избирателя.

Можно, конечно, сказать, что пиарщики Зе сошли с ума. А можно, что Зеленский уже выиграл выборы «на бумаге» и решает следующую задачу – получает благословение от Посольства. Без которого нельзя выиграть выборы по-настоящему. А что «вата»? А «вата» никуда не денется – не за Порошенко же ей во втором туре голосовать. Или – денется?”, – пишет на своей страничке в фейсбуке киевский журналист Вячеслав Чечило.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, влиятельный украинский политик, ныне находящийся в эмиграции экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов открыто заявил о своей поддержке кандидатуры Владимира Зеленского. Большинство социологов не дают нынешнему президенту Петру Порошенко во втором туре ни одного шанса.