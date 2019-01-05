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05.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Украина, Церковь
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В Киеве уже обещают Порошенко уголовное дело за спектакль в Стамбуле

Непосредственное участие Петра Порошенко в новом церковном расколе и создании фактически «государственной» религиозной структуры станет одним из эпизодов в будущем уголовном процессе против нынешнего президента Украины.

Об этом в своем блоге заявил киевский журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в отличие от беглого экс-президента Виктора Януковича, против Порошенко уголовные дела будут возбуждены сразу же после его отставки, и для этого не нужно будет искать повода.

«Для того, чтобы сообщить о подозрении его предшественнику, следователем Главной военной прокуратуры пришлось немало потрудиться. А здесь – состав преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 («нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии») и части 2 статьи 364 («злоупотребление властью или служебным положением») УК Кодекса, очевидно, текст подозрения можно подготовить в течение нескольких часов, пока Порошенко будет знакомиться с отделкой камеры изолятора временного содержания.

А уже после того, как Петру Алексеевичу изберут меру пресечения в уголовном производстве, зарегистрированном по признакам оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями и злоупотребления служебным положением, орган досудебного расследования сможет без спешки заняться его панамскими офшорами и арестом активов за нарушения Порошенко статьи 36 Закона Украины «О предотвращении коррупции», – пишет Бойко.

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