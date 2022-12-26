В Киеве уже ждут прекращения ракетных ударов РФ после атаки на «Энгельс»

Ночная атака на аэродром Энгельс, в результате которой погибли российские военные, имела своей целью вывод из строя вышки КДП, и если в ближайшее время не будет ракетных ударов по инфраструктуре Украины, задачи атаки были выполнены.

С таким утверждением в эфире «Радио НВ» вытупил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, скорее всего, повтор прилёта в начале месяца, такой же беспилотник, типа Ту-141 «Стриж» с боекомплектом примерно 100-150 килограмм тротила. Либо выполнил задачу – как камикадзе уничтожил поставленный объект, либо, если это был не камикадзе, а носитель ракет, то ракеты попали туда, куда нужно. Есть информация, что была поражена вышка командно-диспетчерского пункта аэродрома. Вышка – это практически единственный пункт, из которого производится управление самолётами и полётами в районе аэродрома. Именно вывод из строя командно-диспетчерского пункта может говорить о том, что будут, как минимум, на несколько дней сорваны полёты вообще на этом аэродроме. То есть, если сегодня россияне готовили атаку по Украине, а в основном с «Энгельса» совершаются взлёты, то именно вышка могла быть единственной очень важной целью для того, чтобы эту атаку сорвать. И если сегодня атаки не будет, то можно сказать, что эта задача была выполнена», – рассуждал он.

«Именно ракеты Х-101, Х-55 и Х-555 (ракеты Х-22 они в других местах заряжают на Ту 22 М3), а именно такого рода ракеты, это с «Энгельса». Я думаю, всё-таки, была поражена вышка, и в ближайшее время не будет ракетных атак», – трепался Свитан.