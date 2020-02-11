В Киеве в очередной раз осквернен памятник генералу Ватутину

11.02.2020, Киев, Михаил Рябов

В Киеве в очередной раз осквернен памятник на могиле руководившего операцией по освобождению столицы УССР от гитлеровцев советского генерала Ватутина. Захоронение, расположенное в парке рядом с Верховной радой, ранее неоднократно подвергалось нападениям украинских нацистов, требующих сноса памятника «оккупанту».

Об инциденте сообщил экс-депутат Верховной рады бывший боевик «Азова» Игорь Мосийчук, опубликовав фотографию памятника, забросанного зеленкой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщал «ПолитНавигатор», в начале 2020 года в Киеве демонтировали элементы захоронения генерала Ватутина.

Соратник Тягнибока поглумился над семьей Ватутина и киевлянами, собиравшими подписи против проспекта Шухевича. Российские ветераны просили МИД заняться переносом праха Ватутина в Россию.