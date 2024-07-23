В Киеве включили идиота: Убийства на почве идеологии? Это не про Украину!

Убийство экс-депутата Верховной рады, бандеровки Ирины Фарион ни в коем случае не может быть результатом внутриукраинских разборок.

Об этом говорили участники эфира на канале «NewsRoom», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что перед этим там были определённые скандалы и с военными, на которых она наехала, что те не разговаривают по-украински, это вызвало резонанс. Но это наше внутреннее дело, украинское! Мы разберёмся между собой. Я не верю в то, что украинцы способны друг друга убивать по каким-то идеологическим мотивам. Ну, нет этого на Украине!

Абсолютно многонациональная страна, в которой уживались все, у нас не убивали по религиозным мотивам. Вот вопросы справедливости – это да, а по религиозным, идеологическим…Мы можем друг друга ругать в соцсетях, на ТВ, в СМИ, но из пистолета в голову женщину за её позицию?.. Пусть какая бы она ни была. Хотя во многих тезисах я с ней согласен – украинский язык надо знать. Какого чёрта сидите здесь поколениями по 50-60 лет и не знаете украинского языка?», – вещал пропагандист канала Александр Близнюк.