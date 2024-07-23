В Киеве включили идиота: Убийства на почве идеологии? Это не про Украину!
Убийство экс-депутата Верховной рады, бандеровки Ирины Фарион ни в коем случае не может быть результатом внутриукраинских разборок.
Об этом говорили участники эфира на канале «NewsRoom», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я понимаю, что перед этим там были определённые скандалы и с военными, на которых она наехала, что те не разговаривают по-украински, это вызвало резонанс. Но это наше внутреннее дело, украинское! Мы разберёмся между собой. Я не верю в то, что украинцы способны друг друга убивать по каким-то идеологическим мотивам. Ну, нет этого на Украине!
Абсолютно многонациональная страна, в которой уживались все, у нас не убивали по религиозным мотивам. Вот вопросы справедливости – это да, а по религиозным, идеологическим…Мы можем друг друга ругать в соцсетях, на ТВ, в СМИ, но из пистолета в голову женщину за её позицию?.. Пусть какая бы она ни была. Хотя во многих тезисах я с ней согласен – украинский язык надо знать. Какого чёрта сидите здесь поколениями по 50-60 лет и не знаете украинского языка?», – вещал пропагандист канала Александр Близнюк.
Гость эфира, бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, поддержал собеседника.
«Для меня тоже эта новость оказалась очень и очень неожиданной. Соглашусь с оценкой относительно неоднозначности фигуры Фарион. В большинстве случаев я соглашаюсь с её тезисами о защите Украины, украинского языка, но сама форма подачи часто, например, меня, мягко говоря, не устраивала.
Что касается смерти Фарион, нет никаких фактов, которые свидетельствовали бы, что это убийство либо на языковой, либо на национальной, религиозной почве. Причина этого преступления остаётся невыясненной», – утверждал Тука.
Спасибо!
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