В Киеве возмечтали о стремительной спецоперации вместе с США против РФ. Но ещё больше боятся провала

Вадим Москаленко.  
04.01.2026 21:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 53
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование безжалостно утилизирует «элиту элит» в бессмысленных спецоперациях.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование безжалостно утилизирует «элиту элит» в бессмысленных спецоперациях. Об этом на канале «Фабрика...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это вселяет надежду в то, что военный потенциал США велик. Чего они не сделают чего-то подобного с Путиным?», – размечталась ведущая.

Арти Грин в ответ назвал американскую «Дельту» профи, но в целом скептически отозвался о подобных спецоперациях.

«Иногда у них неудачные операции, иногда удачные, как сейчас. Приведу пример. В 2022-м году в каких-то дурных головах возникла затея занять остров Змеиный, помахать там флажком, устроить парад. Десантироваться на этот остров (это фактически скала) должна была группа нашего ГУРовского спецназа, которые принимали участие в эвакуации европейцев из Кабула и не только. То есть элита элит.

Их сняли с Восточного фронта, они прибыли к месту, им сказали через 12 часов приступать к операции. Людям надо отдохнуть, подготовиться и т.д. Они сказали – извините, но так такие дела не делаются, дайте хотя бы сутки-трое на разработку. Им сказали – а, трусы? Всё, СК, уголовное дело. Посадить не посадили, но раскидали по разведротам. И послали других людей», – рассказал ВСУшник.

Он добавил, что результаты подобных операций получится узнать только после смены власти.

«Но масштабы этого мы знаем уже сейчас. Как и масштабы провала так же «хорошо» подготовленных операций по захвату ЗАЭС, какие-то сумасшедшие высадки на западном берегу Крыма, какая-то беготня по Куршской косе [на самом деле – Кинбурской]. Тоже с целью флаговтыков. То есть мне остаётся только завидовать, что у американского спецназа другое командование», – подчеркнул ВСУшник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить