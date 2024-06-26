В Киеве возмущены тоном публикаций в западных СМИ об ударе по пляжу в Севастополе

Вадим Москаленко.  
26.06.2024 19:28
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СМИ, Терроризм, Украина


Украина должна заваливать дипведомства иностранных государств пакетами с материалами о своём видении конфликта, чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему ВСУ убивают мирных жителей РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна заваливать дипведомства иностранных государств пакетами с материалами о своём видении конфликта, чтобы...

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«Посмотрите, что сегодня крутится в американских и мировых СМИ. Российские обвинения Украине и американцам в использовании «Атакамс» против мирных, против детей в Крыму на пляже. Каким там боком пляж в 2,5 км от Бельбека не закрытый? Ну, конечно, пляж был, но боевые действия! Мы проигрываем, потому что про Харьков, сколько они наших людей убили, ничего такого не было!

Я напомню, когда американцы вели операцию в Ираке, они тоже не доказали, что там биологическое оружие, но они присылали, я получал два пакета в неделю со всеми видео, фото, пояснениями, почему они это делают», – рассуждал Чалый.

«Поэтому эти два пакета должны быть постоянно в каждом посольстве за границей переданы официальным структурам. А если у нас нет посла за границей, или у этой страны нет в Киеве посла, это не делается. И мы проигрываем. Поэтому русские нас обходят, я прям сегодня это вижу. А мы рассказываем МИДовские программы про «мёд с минных полей». Пчёлы подождут. Нужно информационно работать, и эта линия по Крыму должна быть комплексной», – призывал экс-посол.

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