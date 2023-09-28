В Киеве возмущены унизительной депешей от США

Вадим Москаленко.  
28.09.2023 08:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Вашингтон сознательно сделал публичным письмо от администрации президента США с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон сознательно сделал публичным письмо от администрации президента США с перечнем реформ, которые Киеву...

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«Так должно было случиться. Этот документ должен был появиться рано или поздно. Рано или поздно США поставили бы так вопрос, что раз мы вас содержим, то соответственно будьте добры выполнять наши требования.

Но я не думал, что это будет столь публично. Я думал, что это будет передано дипломатической почтой с грифом «совершенно секретно», соответственно с этим документом могли бы ознакомиться два-три человека, но это во всеуслышание! Вот этого я как раз не мог предположить, что будет всё настолько откровенно.

Очевидно, что в отношениях между украинскими элитами и США существуют определённые трения. Эти трения вылились и в провальный визит Зеленского в США, и в целый ряд посылов, которые появлялись в СМИ далеко не второстепенных в США, и в том, что планируемая помощь не вовремя приходит, либо же меняются условия на ходу», – сказал Бондаренко.

По его мнению, публичность данного документа свидетельствует о том, что США в противостоянии с Лондоном демонстрируют своё право на Украину.

«Да, не секрет, что Украина постоянно балансировала между Лондоном и Вашингтоном. Вашингтон что, присылает там какие-то депеши, Лондон говорит: да плевать мы хотели, не выполняйте это. И так далее. И так это длилось полтора года.

Сейчас фактически очевидно из-за этих трений, очевидно из-за того, что украинское руководство не выполняло взятые на себя обязательства, либо же были предпосылки к тому или же опасения, что Украина очередной раз продинамит. Было принято решение сделать эти пожелания или же директивы максимально открытыми, максимально публичными. Не поленились даже перевели на украинский язык», – отметил эксперт.

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