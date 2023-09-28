В Киеве возмущены унизительной депешей от США

Вашингтон сознательно сделал публичным письмо от администрации президента США с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так должно было случиться. Этот документ должен был появиться рано или поздно. Рано или поздно США поставили бы так вопрос, что раз мы вас содержим, то соответственно будьте добры выполнять наши требования.

Но я не думал, что это будет столь публично. Я думал, что это будет передано дипломатической почтой с грифом «совершенно секретно», соответственно с этим документом могли бы ознакомиться два-три человека, но это во всеуслышание! Вот этого я как раз не мог предположить, что будет всё настолько откровенно.

Очевидно, что в отношениях между украинскими элитами и США существуют определённые трения. Эти трения вылились и в провальный визит Зеленского в США, и в целый ряд посылов, которые появлялись в СМИ далеко не второстепенных в США, и в том, что планируемая помощь не вовремя приходит, либо же меняются условия на ходу», – сказал Бондаренко.