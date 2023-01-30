В Киеве возмущены: Вместо украинских пропагандистов ЕС спонсирует российских либералов

Вместо того, чтобы давать деньги бежавшим из Украины пропагандистам и их проектам, в ЕС предпочитают спонсировать российские либеральные медиа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки Дмитрий Золотухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информация, которой я располагаю относительно Брюсселя, говорит о том, что там критически не хватает украинского экспертного присутствия. Там есть много прекрасных украинских общественных организаций, но вопрос заключается в том, что – когда в круге Европарламента или среди европейских политиков рождается запрос, а давайте поговорим об этом регионе и о России, то тут как тут оказываются российские либералы, которые там живут и имеют достаточно финансирования. Они формируют там офисы, а первый лучший политик в Балтии и в ЕС в целом, когда он говорит, что же нам делать – давайте дадим больше денег российским либеральным медиа – «Медузе», журналистам, они же такие несчастные. Никто не говорит о том, сколько украинских журналистов потеряло работу на Украине из-за войны! Сколько журналистов уехало, сколько журналистов должно поддерживать свои региональные медиа на Украине из-за границы!» – возмутился Золотухин.

«Почему-то у европейских политиков не возникает вопросов – а давайте больше денег дадим украинским медиа! У нас министр культуры бегает с идеей – «давайте информационный Рамштайн». Никто этого не понимает, что это такое, но, с моей точки зрения, не только украинское государство должно давать деньги, потому что это не только украинская война», – пожаловался украинский эксперт.