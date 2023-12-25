В Киеве всполошились: Путин поставил производство дронов на личный контроль

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В отличие от украинского руководства, русские настолько серьёзно отнеслись к роли дронов в войне, что президент РФ Владимир Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране.

Об этом на канале «Украинская правда» заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, сейчас русские очень быстро учатся, очень хорошо учатся на своих ошибках, которые они делали под Киевом, в Херсоне, Харькове и на Донецком направлении, поэтому они сейчас активно запускают производство технологий. У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство «Ланцетов» – один из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса. И сейчас львиная доля нашей техники уничтожается именно российскими ударными дронами – как FPV, так и «Ланцетами», и другими системами», – заявила Берлинская.

Она предупредила, что отсутствие реакции с украинской стороны может привести к печальным последствиям.

«Если мы сейчас не начнём думать на несколько шагов вперёд, то мы просто будем вынуждены отступать. Это факт. Потому что дроны являются «game сhanger» этой войны, они меняют правила игры полностью. Это максимально дешёвое решение, когда дрон, который стоит 600 долларов, может спалить танк, который стоит 3-4 миллиона долларов. Естественно, это полностью меняет правила игры», – сказала деятельница.