19.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Киев, Криминал, Крым, Политика, Украина
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В Киеве выясняют, как крымские журналисты получили визы в ЕС

Украинская прокуратура несуществующей АРК возбудила уголовное дело в отношении крымских журналистов, участвовавших в конференции ОБСЕ в Варшаве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские следователи хотят выяснить, как крымчане получили европейские визы и смогли попасть на международную конференцию.

«Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда с временно оккупированной территории АР Крым с целью участия на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве . Данные сведения внесены в ЕРДР по обращению Представителя Президента Украины в АР Крым Антона Кориневича. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда «делегатов» с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ. Расследование будет проводится Службой безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на прошедшей недавно конференции ОБСЕ в Варшаве крымские журналисты смогли выступить, несмотря на протесты украинской делегации и попытки выключить микрофон.

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