В Киеве забеспокоились о жертвах в Донбассе, не прекращая риторику агрессии и геноцида

27.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Призывы передать границы ЛДНР и РФ под контроль Киева можно смело приравнять к призывам к геноциду жителей республик, поскольку украинские пограничники первым делом захлопнут последнюю связь Донбасса с внешним миром, перекрыв восточную границу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление Хомчака (командующий ВСУ – ред.) – смотрю вроде бы здраво рассуждает, почему война невозможна – да потому что будет масса жертв и называет еще цифры довольно скромные по поводу десятков тысяч жертв, в том числе со стороны украинских военнослужащих, не говоря уже мирных жителей. Потому что та часть Донбасса, которая под ДНР – это по сути один сплошной город, один сплошной город, один переходит в другой, мы уже не знаем, где там граница между Макеевкой и Донецком – она со всех сторон.

И вдруг переходит – в итоге тактика у нас будет внезапного захвата. А всё, что перед этим он рассказывал, это про что было, про плановый захват или что? Главное, конечно, о внезапных захватах так и сообщают, анонсируют – сейчас у нас будет внезапный захват, готовьтесь. И всё, вроде бы сейчас читал здравые мысли, здравого человека, а теперь понимаешь, что что-то там у них у всех сдвинулось по фазе», – заявил Корнилов.

«Вдумайтесь, они нам говорят: передайте границу. Сегодня сотый гуманитарный конвой въехал в ЛНР. Вы же понимаете, как особенно сейчас в период борьбы страшной, неравной для наших республик, борьбы с ковид, насколько важны сейчас гуманитарные грузы медицинского назначения. И что было бы, вот на секунду представить, если бы украинские войска, которые блокируют западную, северную границу Донбасса, перекрыли бы и восточную? Кто-то об этом может задуматься?

Я понимаю, что этим «карамелькам» абсолютно всё равно, что будет с жителями Донбасса, чем больше помрет, тем лучше, на самом деле. Но там, где ссылаются на гуманитарные статьи в Европах и так далее, когда они осуждают Россию за что-то в Крыму. Но, извините, когда они закрывают глаза на этот призыв к геноциду – это полное кощунство», – добавил эксперт.