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29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В Киеве занервничали: Международные позиции России по Крыму усиливаются

Решение президента США признать суверенитет Израиля на сирийскими Голанскими высотами усилит позиции России по Крыму.

К такому выводу, сообщает “Независимая газета”, приходят украинские политические эксперты.

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«Решение Трампа – это уже второй негативный для Украины прецедент, к которому будут апеллировать в Москве. Первый – это Косово [независимость которого признали США], теперь – Голанские высоты», – сказал изданию киевский политолог Константин Бондаренко.

В свою очередь эксперт-международник аналитического центра «Украинский институт будущего» Илья Куса убежден, что теперь теперь другие государства, принимая решение аннексировать какие-то территории, будут оправдывать свои действия нынешним решением США.

“Будут считать, что аннексия – это ненаказуемо. А в некоторых случаях может быть признана на официальном уровне. Безусловно, нынешнее решение США усилит международные позиции России по Крыму. А в целом это решение – одно из звеньев целой цепочки событий и решений, окончательно добивающих систему международного права и взаимоотношений, выстроенную после Второй мировой войны”, – полагает Куса.

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