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Выдвижение обвинения генпрокуратурой ФРГ гражданину Украины по делу о подрыве «Северных потоков» чревато для Киева крайне неприятными последствиями.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание, что это обвинение выдвинуто официально. При этом в обвинительном акте на 136 страницах указывается, что экстрадированный из Италии и арестованный в ФРГ Сергей Кузнецов на момент совершения теракта был действующим офицером ВСУ и действовал по приказу украинского руководства.



Бортник считает, что в этом деле есть две проблемы для Украины, первая из которых финансовая, поскольку многие европейские компании, имеющие отношения к вложениям в поврежденные газопроводы, добиваются компенсации.

«И немецкие правоохранители чувствуют на себе огромное бизнес-давление со стороны немецкого, иногда даже немецко-американского лобби. Помните. Меркель даже разрешение на запуск «Северного потока-2» получала у Байдена, ездила к нему. И, конечно, любые убытки будут стараться приписать Украине. И эта история может войти в долговые обязательства Украины, если европейцы все-таки решат разделить замороженные российские активы», – считает эксперт.

По его мнению, история может повлиять на украинские предвыборные расклады, отметив, что в СМИ часто писали, что приказ на подрыв санкционировали главком ВСУ Валерий Залужный и на тот момент еще президент [ныне диктатор, утративший полномочия] Владимир Зеленский.

Эксперт считает, что если обвинения ограничиться одним Залужным, то он превратиться для западных партнеров из уважаемого и приемлемого кандидата на потенциальных выборах «в изгоя для части европейских или американских элит».

«Фактически сегодня немецкая прокуратура и следствие владеют дополнительным инструментом влияния или праймериз для украинских кандидатов на следующие президентские выборы. И это только самые очевидные последствия», – резюмировал Бортник.

Напомним, что Германия имеет тесные связи, а ее фонды патронируют враждующего с диктатором Зеленским бывшим боксером, мэром Киева Виталия Кличко. Именно его поддержка Берлина не дает возможности Зе-режиму сместить Кличко со свой должности, как в случае с другими неугодными градоначальниками.