В Киеве занервничали: ЮКОС превращается в конкурента Украины

22.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Недавнее решение Апелляционного суда Гааги оставить в силе три арбитражных решения об удовлетворении 50-миллиардного иска акционеров ЮКОСа против России может стать неоднозначным событием для Украины.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели» пишет советник юридической фирмы «Астерс» Дмитрий Шемелин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Автор напоминает, что в 2014 году в пользу ЮКОСа были вынесены три арбитражных решения на огромную, до тех пор неслыханную сумму — 50 миллиардов долларов.

«Сами решения были достаточно спорными и активно обсуждались арбитражным сообществом, – признает киевский юрист. – Например, одной из проблем было слишком активное участие секретаря арбитражного трибунала в подготовке проектов решений. Российская сторона даже утверждала, что три арбитра присутствовали на процессе чуть ли не «для галочки», а принимал реальное решение и готовил текст секретарь. Действительно, секретарь за свою работу в деле получил внушительные 970 тысяч евро, что демонстрирует степень его вовлеченности в процесс».

Также Шемелин отмечает, что Россия давно приняла все меры, чтобы ее государственное имущество за границей было хорошо защищено, а потому по такого рода решениям были лишь сравнительно небольшие суммы взысканий.

Кроме того, обращается внимание, что в мире существует огромное количество активов компаний РФ, полностью (например, ВЭБ РФ, РЖД) или частично («Роснефть», «Газпром») принадлежащих российскому государству. Правда, пока что в подавляющем большинстве стран это имущество нельзя взыскивать по долгам государства, поскольку работает концепция раздельной собственности компании и акционера.

«Тем не менее, эта защита со временем может расшататься (односторонние экономические санкции тоже когда-то были редким исключением), что для российских компаний будет настоящим «черным лебедем», – надеется автор

Он также обращает внимание, что на Украине не смогли исполнить решение инвестиционного арбитража против России, вынесенное 2 мая 2018 года по делу РСА №2015-36.

«В рамках этого дела [связання с олигархом Игорем Коломойским] «Эверест Истейт» наложила арест на акции украинских ПАО «Проминвестбанк», ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ», аргументируя тем, что они, в конечном счете, контролируются российским государством, а потому должны считаться российской собственностью.

Пока что Верховный суд Украины не поддержал эту попытку, оставшись на консервативной позиции — контроль не означает собственность. Тем не менее, в юридическом сообществе активно обсуждалось, должна ли Украина быть настолько уж консервативной, когда речь идет о предприятиях, связанных с Россией.

Не исключено, что снятие защиты с активов российских госкорпораций за рубежом (тем более под благовидным предлогом исполнения арбитражного решения) со временем станет новой, дополнительной формой экономических санкций», – надеется юрист.

При этом он называет «неоднозначным событием» в контексте текущих украинских инвестиционных арбитражей победу ЮКОСа против РФ.

«У украинских истцов появляется мощнейший конкурент в сфере будущих взысканий с РФ. При таком размере долга, у ЮКОСа не будет недостатка в лучших юридических советниках и детективах для поиска активов. ЮКОС может начинать практически неограниченное количество параллельных производств по взысканию в любой юрисдикции, накладывать любые аресты — все равно размер арестованных активов никогда даже не приблизится к астрономической сумме потенциального взыскания. Когда речь идет о 50 миллиардах (половина годового ВВП Украины), политика защиты иностранных компаний в какой-либо стране вполне может стать не такой однозначной», – опасается Шемелин.

Отметим, что в 2016 году упомянутые арбитражные решения были отменены судом первой инстанции. Теперь же, после решения Апелляционного суда Гааги, окончательный вердикт вынесет Верховный суд Нидерландов.

Как сообщал ПолитНавигатор», Украина подает против России новый иск на 7 миллиардов долларов.