В Киеве заподозрили, что план «контрнаступа» слил Кремлю Запад

Западные партнёры Украины принимают активное участие в разработке планов и проведении операций ВСУ, и вполне вероятно, что там могут находиться люди, которые работают на РФ.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский недавно на пресс-конференции сказал, что пока мы планировали контрнаступление, варианты развития этой ситуации уже лежали на столе у Кремля, и многие домыслили, что это кто-то из окружения Зеленского сливает. И тут я начинаю находить определённый ответ, потому что, общаясь с разными людьми, задавая им вопрос, почему Зеленский поставил на это ударение, я понял, что один из вариантов разгадки заключается в том, что он говорит о прямом проблемном доверии к нашим партнёрам. Они принимают активное участие, и это не секрет, в планировании, разработке планов, проведении операций. И, конечно же, всё то, что выходит в карманы или под прицел наших так называемых партнёров, это тема очень опасная», – сказал журналист.

«Вполне вероятно, что именно оттуда происходит утечка, там есть люди, которые работают за большие деньги на Россию, и, конечно же, они готовы эту информацию моментально передать, и оно оказывается после на столе у Кремля. Так что мне кажется, что в этом вопросе Зеленский вполне нарисовал конкретную парадигму», – поделился подозрениями Дикий.