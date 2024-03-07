В Киеве заподозрили, что план «контрнаступа» слил Кремлю Запад

Вадим Москаленко.  
07.03.2024 09:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 540
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Западные партнёры Украины принимают активное участие в разработке планов и проведении операций ВСУ, и вполне вероятно, что там могут находиться люди, которые работают на РФ.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные партнёры Украины принимают активное участие в разработке планов и проведении операций ВСУ, и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Зеленский недавно на пресс-конференции сказал, что пока мы планировали контрнаступление, варианты развития этой ситуации уже лежали на столе у Кремля, и многие домыслили, что это кто-то из окружения Зеленского сливает. И тут я начинаю находить определённый ответ, потому что, общаясь с разными людьми, задавая им вопрос, почему Зеленский поставил на это ударение, я понял, что один из вариантов разгадки заключается в том, что он говорит о прямом проблемном доверии к нашим партнёрам.

Они принимают активное участие, и это не секрет, в планировании, разработке планов, проведении операций. И, конечно же, всё то, что выходит в карманы или под прицел наших так называемых партнёров, это тема очень опасная», – сказал журналист.

«Вполне вероятно, что именно оттуда происходит утечка, там есть люди, которые работают за большие деньги на Россию, и, конечно же, они готовы эту информацию моментально передать, и оно оказывается после на столе у Кремля. Так что мне кажется, что в этом вопросе Зеленский вполне нарисовал конкретную парадигму», – поделился подозрениями Дикий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть