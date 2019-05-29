В Киеве запылал скандальный актив Порошенко

29.05.2019, Киев, Максим Карпенко

На заводе «Кузница на Рыбальском, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, произошел пожар.

Как сообщают украинские СМИ, возгорание произошло на одном из судов, где проходит ремонт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации спикера киевского управления ГСЧС Светланы Водолаги, предварительная причина ЧП – возгорание электропроводки.

Ранее сообщалось, что принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» покупает бывший вице-премьер страны, банкир Сергей Тигипко. Тем не менее, журналист Александр Дубинский заявил, что эта сделка является лишь способом отмывания денег и назвал Тигипко номинальным держателем акций для Порошенко, пытающегося уйти от ответственности за коррупцию на армейских заказах, которые выполняет завод, производящий малые бронекатера «Гюрза» для ВМСУ.

Говорилось также, что катера, которые изготавливаются на заводе, производятся с нарушением https://www.politnavigator.net/katera-s-zavoda-poroshenko-smertelno-opasny-vmeshalis-dazhe-ssha.htmlтактико-технических характеристик и смертельно опасны.