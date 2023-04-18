В Киеве завидуют экономическому росту новых регионов России

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Пока Украина страдает от невозможности начать полноценные посевные работы, новые регионы России показывают экономический рост, и уже в 2023 году должны пополнить федеральный бюджет на триллионы рублей.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – экспортно ориентированная страна. Без экспорта сельскохозяйственной продукции нам очень тяжело. В 2022 году мы потеряли 40% экспорта из-за логистических проблем, блокады портов, посевные площади уменьшились. Как сейчас посевная идёт? Там ведь всё в минах, надо всё разминировать», – сказал Карасёв.

В то же время он пожаловался, что, несмотря на войну, растущая экономика новых регионов России уже в этом году принесёт огромные доходы в бюджет РФ.

«Посмотрите, сколько хороших земель Херсонской, Запорожской областей туда ушли. Кстати, по прогнозам на этот год, два триллиона рублей будет вклад оккупированных территорий Украины в российский ВВП. Они уже считают», – добавил политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская область, спустя год после освобождения, начинает жить привычной жизнью – местные фермеры приступают к подготовке к посевной кампании, налаживается работа полиции.