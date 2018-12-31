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31.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, Украина
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В Киеве завидуют строительству РФ заградительной стены в Крыму

Россия, построив заградительное сооружение на крымском участке российской границы с Украиной, сделала то, что оказалось не под силу Украине.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ полковник в отставке Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они действительно усиливают свою границу и показывают, что собираются обосноваться там надолго. Я думаю, что лучший ответ со стороны Украины – это постройка стены. Кстати, они построили то, что должны были построить мы, то, что когда-то начинал ещё Яценюк в должности премьер-министра. Такую-же стену должны были построить мы на своей границе с РФ», – отметил Жданов.

При этом он сказал, что украинская правоохранительная система не в состоянии ответить на вопрос, сколько было разворовано во время постройки украинской стены.

«Поэтому мы с вами не имеем до сих пор этой стены, а РФ, независимо от того, сколько у них там украли, продемонстрировала то, что граница оборудована в инженерном отношении, и на сегодняшний день её незаконное пересечение очень затруднено или невозможно», – добавил эксперт.

Также он не согласился с ведущим, предположившим, что факт постройки стены означает, что Россия боится сухопутного вторжения в Крым.

«Стена – это больше оборонительное сооружение, и они обеспечивают безопасность тех граждан, которых они теперь считают гражданами РФ на территории полуострова Крым. Это ещё раз говорит о том, что они, если говорить по-простому, «столбят» его, и пока что никаких мыслей о его возврате у них нет», – резюмировал Жданов.

Напомним, накануне российские пограничники закончили строительство инженерного заграждения на границе Украины с Крымом.

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