В Киеве заявили, что не окончат войну, пока не разграбят Кремль

15.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине предложили взять на вооружение тактику исламских террористов, чтобы «победить» Российскую Федерацию.

Об этом в эфире принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко «5 канала» заявил экс-глава УНА-УНСО и лидер запрещенной в РФ праворадикальной группировки «Братство» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае генерального наступления РФ нам долгое время придётся несладко. Мы это наступление не только допускаем, это в планах их Генштаба, они постоянно обновляются, у них формируется ударная армия. И не важно, кто будет у нас президентом. Если мы воевали с Московией последние 500 лет, то скорее всего следующие 500 лет тоже будем воевать, если она не исчезнет. И мы должны работать над этим, наша миссия в том, чтобы Россия исчезла. Мы должны перенести войну туда, в Московию», – сказал Корчинский.

По его мнению, обязанности и роль террористов должны взять на себя украинские общественные организации, которые будут устраивать диверсии в Москве.

«Государство не сможет этого сделать, потому что оно имеет свои ограничения. Это смогут сделать только общественные религиозные организации. Мы видим, как во всём мире религиозные организации успешно переносят войну на территорию противника. Если чеченцы могли делать диверсии в Москве, то почему украинцы не могут делать диверсии в Москве?”, – заметил националист.

Он также говорит, что украинцы от чеченцев отличаются только религией.

“Националисты отличаются от религиозных людей тем, что первые воюют с врагом на собственных огородах, а вторые приходит к врагу домой и бьют его там. Именно поэтому нам национально-освободительную войну украинского народа необходимо постепенно превращать в войну за веру. Потому что религиозные люди – добрые христиане, и наши друзья салафиты, могут перенести войну к дому врага. А просто хорошие патриоты на это не способны. За всю историю существования украинского национализма, от Симона Петлюры до сего дня, украинцы не организовали ни одной диверсии в Москве.

Мы этим не занимаемся, потому что «Братство» тоже слабо, мы боимся, идём в мейнстриме. В прошлые года мы пытались как-то это сделать, и всё-таки поняли, что необходимо воевать, держать фронт на Кавказе, если мы не хотим, чтобы возник фронт в Крыму и в Донбассе. Нас тогда никто не поддержал, все нас оплёвывали, говорили, что мы – агенты Кремля», – пожаловался праворадикал.

Также он добавил, что “война против России” не может быть закончена даже тогда, когда Украина вернёт себе Крым и Донбасс, потому что некоторые радикалы хотят позаниматься грабежом Москвы.

«Мы знаем страны, которые в условиях такого рода конфликтов существуют десятилетиями, и нормально развиваются. Думаю, неэффективность и высокая ставка кредитования у нас съедает гораздо больше экономики, чем война. У нас есть, где брать ресурсы, если мы этим нормально занимаемся. Война не должна быть закончена, пока мы не освободим свои территории.

Более того, если представить себе, что мы прекратили стрелять. Они сразу захватят Бердянск через неделю Запорожье и Херсон, через месяц в их руках будет Одесса. То есть они не остановятся, их там удерживает только наличие нашей группировки в ООС. Их удерживает только армия, только то, что мы постоянно отвечаем на обстрелы. Мы заканчиваем войну – и они сразу начинают продвигаться.

Война должна быть закончена на руинах Кремля. То есть понимаете, что произошло: они не просто забрали территории, они нас сильно унизили. Мне, как и очень многим на Украине, будет недостаточно, если мы просто отвоюем территории. Я хочу, чтобы они были унижены не меньше, чем мы. Мы должны воевать у них. Хочу, чтобы Путин был повешен на Керченском мосту, чтобы наши бедные ребята приняли участие в разграбление Алмазной палаты Московского Кремля.

Хочу пройтись по сожженным руинам Центрального универмага, который выходит на Красную площадь, хочу помочиться в Мавзолее. Я хочу очень многих вещей, которые должны быть сделаны, и до тех пор война не должна быть закончена», – резюмировал Корчинский.

Напомним, это не первый раз, когда Дмитрий Корчинский открыто призывает к организации терактов на территории России.

Более того, этот националист не менее радикально настроен и по отношению к собственным согражданам – накануне он призвал убивать избирателей кандидата в президенты Украины комика Владимира Зеленского с помощью тяжелого вооружения.