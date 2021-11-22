В Киеве заявили, что сбитый Россией спутник был украинским

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Новости Украины

Для испытания новой российской ракеты земля-космос был выбран спутник, изготовленный на Южном машиностроительном заводе (Днепропетровск), что якобы является очередным сигналом о готовящейся «агрессии» России против Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог Константин Матвиенко, входящий в пул Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращу внимание на то, что Российская Федерация впервые испробовала ракету земля-космос, был сбит старый советский спутник. Европейское космическое агентство и НАСА говорили, что это привело к угрозе для МКС из-за обломков. С полигона в Казахстане они достали старый советский спутник 1988 года выпуска. Очень интересно обратить внимание на то, каким образом был выбран космический объект для преобразования его в космический мусор – это спутник Южного машиностроительного завода, иными словами, фактически, украинского производства. Мне кажется, что это более чем символическая демонстрация того, как собирается действовать РФ», – заключил Матвиенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что выведение потенциальным противником из строя российской спутниковой группировки не станет катастрофой для армии РФ, тогда как США в такой ситуации «ослепнут».