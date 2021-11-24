В Киеве заявили, что Украина даже не пытается готовиться к «вторжению» России

24.11.2021  18:29 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украина не похожа на страну, которая готовится к войне – срываются военные заказы, предприятия оборонного сектора захватываются рейдерами, нет мобилизации и никакой подготовки к войне.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не похожа на страну, которая готовится к войне – срываются военные заказы, предприятия...

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«Мне кажется, что страна, которая готовится к агрессии, как минимум пытается усиливать внутреннее производство военной техники и вооружений, также не допускает провалов оборонных заказов, которые стали причиной отставки бывшего министра обороны.

Страна, которая 7 лет находится в состоянии вооружённой агрессии, защищает предприятия оборонного комплекса, а не отжимает их собственность в лучших традициях рейдерских захватов» – отметил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что украинское государство занимается рейдерством против частных компаний.

«Расскажу вам одну историю – военно-промышленная компания, которая производит высокоточное оружие, приобрела имущества на 12 миллионов гривен. На следующий день это имущество отжимают и оформляют на несуществующего человека.

Владельцы обращаются в Генеральную прокуратуру, а там назначают предприятие в качестве потерпевшего в уголовном производстве, и обращаются в Верховный суд о взыскании этого имущества в пользу государства без компенсации предприятию. Мне интересно, как это вписывается в линию на поддержку ВПК», – возмущен политолог.

Он добавил, что Украина, несмотря на декларативные заявления руководства, даже не пытается готовиться к войне.

«Мы не выглядим как страна, которая готовится к вторжению. У нас не введено чрезвычайное положение, или военное положение. Если Путин готовит вторжение, почему нет заседания СНБО? А если оно только готовится, мы готовимся к его отражению? Если бы мы готовились, мы бы жили в состоянии постоянного напряжения и переброски сил к возможным местам прорыва, но этого нет», – заключил Вигиринский.

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