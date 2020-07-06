06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Галичина, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве заявили, что Волынь и Галичина – средоточие украинской интеллигентности и интеллектуальности


Горнодобывающая индустрия, как в Донбассе, не требует интеллектуального труда, что сказалось на формировании отсталого мышления в регионе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель исследовательских проектов центра «РАНД» Дмитрий Громаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исследования, которые были и проводились, в том числе с моим участием, показывают, что основная база для пропагандистского влияния, прежде всего – это советские люди, которые остались на этих территориях.

В силу того, что Донбасс был очень сложным с точки зрения социальной структуры, потому что там, прежде всего, была добывающая промышленность, чёрная металлургия, эти производства не требуют много интеллектуального труда.

Поэтому прослойка интеллигенции, к которой мы привыкли, в первую очередь, – в Западной Украине или индустриальных районах Днепропетровска, где были производства более сложнее. В Донбассе такая прослойка маленькая, поэтому там есть проблемы с формированием критического мышления», – заявил Громаков.


Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал жителей Донбасса «зомби».

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