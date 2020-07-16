16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, СБУ, Украина
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В Киеве заявляют, что Донецк населён «покорными жертвами с элементами нацизма»


За долгие годы у жителей Донбасса якобы сформировался особый менталитет покорных жертв.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-зампред СБУ Александр Скипальский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донецке были элементы нацизма. Вспомните, как они говорили: «Мы донецкие особенные, мы порожняк не гоним». На протяжении 20 лет из-за недальновидных президентов Украины и руководителей СБУ, сформировалось ядро: «Мы донецкие, мы особенные».

В чём они особенные? В том, что их обдирали, как хотели, донецкие бандиты? А они покорно, шли. Вот они и дошли до того, что особенные, а на самом деле вы жертвы», – издевается СБУшник.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что после того, как Украина захватит ЛДНР, было бы лучше, чтобы регион покинули все, кто считает себя русскими.


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