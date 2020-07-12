«Значительная часть населения должна уехать из Донбасса, чтобы не создавать проблем»

12.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

После того, как Украина захватит ЛДНР, было бы лучше, чтобы регион покинули все, кто считает себя русскими.

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сделано за этот год для того, чтобы Донбасс слышал правду об Украине?» – спросила ведущая передачи – украинская пропагандистка Янина Соколова.

«Кроме того, что продолжает работать «Суспильное» и оно будет работать, оно получает должное финансирование, и ещё началось вещание телеканала «Дом», там не только развлекательное, есть и информационное. Я бы не сказал, что у нас там есть другие какие-то успехи. Но хочу сказать, что это уже немало, учитывая то, что мы – страна, у которой нет неограниченного ресурса в виде нефтедолларов, которые может направлять в пропаганду Россия», – попытался оправдаться Потураев.

«Там сейчас не 250 тысяч, там по разным оценкам где-то три миллиона жителей. Хорошо, четверть миллиона можно сказать, что потеряно. Возможно, больше. Опять-таки, никто не считал, потому что это опасно для людей отвечать на такие вопросы даже анонимно, сколько проукраински настроенных. Специалисты говорят, что не менее миллиона. Ну и есть такая середина, как иногда обидно говорят, «болото», это «болото» есть и на Украине – где власть, там и симпатии.

Поэтому общаться и ориентироваться надо, естественно, на проукраински настроенных, хотя они могут быть и русскоязычные – украинская позиция донбасская может шокировать львовян. Настоящая, искренняя проукраинская позиция может казаться чем-то на грани сепаратизма «свидомым» гражданам из Галиции, да даже из Киева, даже из Днепропетровска.

Нужно учитывать очень тяжёлую специфику – и внутреннюю, и внешнюю, и войну, и всё, но эти люди точно за Украину. Причём, не за Украину как протектората Московии, не за Украину во главе с новой «Партией Регионов» или «ОПЗЖ», нет, они за демократическую Украину, но там есть определённые нюансы», – продолжил свои измышления Потураев.

«Я не сомневаюсь, что кода наши танки придут на ту землю, вытеснив боевиков, и когда украинский флаг будет висеть над зданиями руководящих органов этих квазиреспублик, а на самом деле – наших областей, поверьте, их станет намного больше, чем миллион. Я думаю, что практически все», – сказала Соколова.

«Но я уверен, что значительная часть оттуда уедет в Россию, потому что они искренне считают себя русскими, посмотрите, они за это в автобусах пьют шампанское, за то, что они часть Большой России, а если они останутся, они будут для нас представлять большую проблему», – отметил Потураев.